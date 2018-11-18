Глава UFC предложил $150 млн Мейвезеру за бой с Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира по боксу решил начать карьеру в смешанных единоборствах, его первый бой состоится 31 декабря.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил Флойду Мейвезеру 150 млн долларов за бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Уайт рассказал в беседе с порталом TMZ.

— Мы в прошлый раз пришли к нему, теперь пусть он прибудет к нам. Флойд, хочешь драться, хочешь заработать 150 млн? Тогда приходи к нам, — сказал Уайт.

Ранее Флойд Мейвезер объявил о проведении своего первого боя по правилам MMA. 31 декабря он встретится в Токио с кикбоксером Тенсином Нацукавой. В середине декабря Нурмагомедов также вызвал его на бой.