В международном аэропорту Каира произошёл сбой регистрации вылетов

В терминале 2 скопилось несколько сотен людей, среди них — пассажиры рейса авиакомпании Egypt Air, который должен вылететь в Москву.

В нескольких терминалах Каирского международного аэропорта произошёл сбой в системе регистрации вылетов, сообщает газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Отмечается, что сбой произошёл на каналах связи бронирования и в системах контроля и регистрации. Системы перестали работать в пассажирских терминалах 2 и 3, а также в зале сезонных вылетов.

В Министерстве гражданской авиации сообщили, что создали специальную бригаду для оперативного устранения неполадок. Пассажирам активно помогают оформляться на рейсы.

Также стало известно, что в терминале 2 скопилось несколько сотен людей, среди который — пассажиры готовящегося к вылету в Москву рейса авиакомпании Egypt Air.