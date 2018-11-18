В Афганистане ракета попала в дом, где проходила свадьба

В афганской провинции Вардак ракета попала в частный дом, в котором в этот момент проходила свадьба. При взрыве три человека скончались, ещё девять получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет агентство Пажвак .

Flash: Three civilians were killed and 9 others wounded when a rocket hit a wedding party house in Jalrez district of Maidan #Wardak province.#Afghanistan — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 18 ноября 2018 г.

Кто именно выпустил снаряд по мирным жителям — не уточняется. Ответственность за произошедшее на себя никакая из действующих в регионе террористических организаций не взяла.