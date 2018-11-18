В Афганистане ракета попала в дом, где проходила свадьба

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В Афганистане ракета попала в дом, где проходила свадьба

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Фото: © Pixabay

В афганской провинции Вардак ракета попала в частный дом, в котором в этот момент проходила свадьба. При взрыве три человека скончались, ещё девять получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет агентство Пажвак.

Кто именно выпустил снаряд по мирным жителям — не уточняется. Ответственность за произошедшее на себя никакая из действующих в регионе террористических организаций не взяла.

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