"На cell фоны мы всё обменяли". Потап посвятил стихи Осину

В своём произведении он призвал "заглянуть в глаза музыканту" и сделал аллюзию на самую популярную песню артиста.

Рэпер Потап посвятил стихи певцу Евгению Осину, который умер накануне. Стихотворение Потап опубликовал в "Инстаграме".

Потап призывает в стихотворении "заглянуть в глаза музыканту". Ещё он сделал аллюзию на самую популярную песню Осина "Плачет девушка в автомате", написав, что "на cell фоны мы всё обменяли".

Напомним, Евгений Осин скончался накануне в своей квартире в Москве. Ему было 54 года. Причина смерти — остановка сердца. Ранее продюсер Андрей Разин рассказал о последних днях музыканта.