"На cell фоны мы всё обменяли". Потап посвятил стихи Осину

Рэпер Потап посвятил стихи певцу Евгению Осину, который умер накануне. Стихотворение Потап опубликовал в "Инстаграме".
Потап призывает в стихотворении "заглянуть в глаза музыканту". Ещё он сделал аллюзию на самую популярную песню Осина "Плачет девушка в автомате", написав, что "на cell фоны мы всё обменяли".
Напомним, Евгений Осин скончался накануне в своей квартире в Москве. Ему было 54 года. Причина смерти — остановка сердца. Ранее продюсер Андрей Разин рассказал о последних днях музыканта.
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