Тепло и облачно. Синоптики рассказали, какая погода ждёт москвичей в воскресенье

В столице будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит 4–9 метров в секунду.

В Москве ожидаются в воскресенье, 18 ноября, облачность, небольшой снег и до 3 градусов тепла, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

— Максимальная температура в городе — от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области — минус 1 — плюс 4 градуса, — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в столице будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет отметки в 752 миллиметра ртутного столба.