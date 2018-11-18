"НАТО дремлет". Британский генерал признал уязвимость перед новым оружием России

Экс-командующий ВС королевства уточнил, что имеет в виду гиперзвуковые ракеты "Авангард".

Российские вооружения последнего поколения делают страны Запада крайне уязвимыми. С таким утверждением выступил экс-командующий Объединённых вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

— Россияне добились объёмов и потенциала [в области вооружения], которых у нас нет. Это создаёт риск для Запада в краткосрочной перспективе, — цитирует британского офицера газета The Sunday Times.

Бэрронс отметил, что Москва очень внимательно изучила вопрос "американского военного превосходства и подумала, как обойти его". Экс-командующий ВС Британии уточнил, что имеет в виду гиперзвуковые ракеты "Авангард", которые, как отмечает издание, могут достичь территории США за шесть минут. Генерал заявил об отсутствии достаточных инструментов противоракетной обороны для того, чтобы их сбить.

Бэрронс назвал целью российской военной стратегии получение "решающего преимущества на расстоянии", чтобы победить противника без необходимости сухопутного вторжения.

— Если бы Запад мобилизовал свои усилия, и мы были бы настолько более мощными, но НАТО дремлет, — заключил он.

Напомним, в рамках послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о созданных в России гиперзвуковой ракете, беспилотной подводной лодке и межконтинентальной крылатой ракете с ядерной силовой установкой. Эти системы вооружения являются совершенно новыми и предназначены в том числе для несения ядерного заряда.