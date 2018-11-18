Немецкая гонщица попала в жёсткую аварию во время гонки в Макао — видео

В больницу также были доставлены пострадавшие во время инцидента. Состояние четверых из них оценивается как критическое.

Немецкая 17-летняя пилотесса София Флёрш попала в тяжёлую аварию во время гонки в Макао. Девушка потеряла управление болидом на втором круге соревнования.

Машина задела один из барьеров, после чего взлетела в воздух и перелетела через ограждение, а затем врезалась в металлическую стену. Пилотесса выжила, она была госпитализирована, будучи в сознании.

Соревнование остановили красными флагами, а спустя час после аварии возобновили. По информации организаторов гонки, в больницу также были доставлены пострадавшие во время инцидента три зрителя, два фотографа и один маршал. Состояние четверых раненых оценивается как критическое.

Гран-при Макао — самая престижная гонка в "Формуле-3". В нынешнем соревновании принимают участие сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер и россиянин Роберт Шварцман.