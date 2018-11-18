Названо имя чемпиона, который мог застрелить сотрудника Росгвардии в Махачкале

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Названо имя чемпиона, который мог застрелить сотрудника Росгвардии в Махачкале

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Отмечается, что спортсмен был ранен ответным огнём в бедро и находится сейчас в больнице.

Сотрудника Росгвардии возле ночного клуба Best в Махачкале мог застрелить чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев. Имя предполагаемого убийцы назвал телеграм-канал Mash.

<p>Фото: Mash.</p>

Сообщается, что стрельба у заведения началась в четыре утра. Лейтенант Росгвардии заметил драку у дверей ночного клуба и решил разнять участников. Однако уговоры не подействовали, а Мочиев якобы открыл по офицеру огонь. 26-летний росгвардеец погиб на месте. По данным Mash, предполагаемый стрелок был ранен в бедро и находится сейчас в больнице.

Как отмечает телеграм-канал, Шахбан Мочиев в 2006 году стал призёром мира по боевому самбо, а также был пятикратным чемпионом республики по ушу-саньда и двукратным чемпионом СНГ по рукопашному бою.

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