Эстонию, Литву и Латвию призвали противостоять "российской угрозе"

В заявлении Балтийской ассамблеи Москву обвиняют в нарушениях воздушного пространства стран Балтии.

Балтийская ассамблея рекомендовала Латвии, Литве и Эстонии упростить передвижение вооружённых сил союзников по воздуху, суше и морю. Об этом сообщает RT.

— Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооружённых сил, — сообщается в документах ассамблеи.

Балтийская ассамблея заявляет, что Москва "неоднократно нарушала воздушное пространство стран Балтии, проводила крупномасштабные учения у границ региона и отрабатывала военные сценарии наступления на западном направлении".

Политики стран Балтии и Польши периодически говорят о "российской угрозе". Хотя в Москве отмечают, что Россия не собирается нападать на страны альянса или на какую-то другую страну.

Так, сенатор Алексей Пушков отметил, что политики балтийских республик в курсе, что никакой "российской угрозы" не существуют, но торгуют вымыслом, лишь бы поднять свой вес в НАТО. А министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на фоне истерии Польши и Прибалтики численность войск НАТО у российских границ увеличилась семь раз.

В Эстонии меж тем ранее открыли новые объекты для войск НАТО.