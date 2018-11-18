Названо имя смертницы, устроившей самоподрыв в Грозном

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Названо имя смертницы, устроившей самоподрыв в Грозном

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Фото: © РИА Новости

По данным СМИ, девушка находилась в Дагестане под наблюдением центра по противодействию экстремизму.

Самоподрыв у поста полиции в Грозном могла сделать 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка зарегистрирована в посёлке Березинском Челябинской области, но последние несколько лет проживала в Дагестане. По данным ряда СМИ, Спиридонова находилась под наблюдением республиканского центра по противодействию экстремизму.

Самоподрыв произошёл 17 ноября у КПП в Старопромысловском районе города Грозного. Полицейские заметили неадекватно ведущую себя девушку и попросили её остановиться для проверки документов, но она не подчинилась. Правоохранителям пришлось сделать предупредительный выстрел, после чего смертница привела в действие бомбу. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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