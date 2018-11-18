Приморский избирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы края

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Приморский избирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы края

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Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Приморский избирком сегодня зарегистрировал первым по счёту кандидатом в губернаторы края Розу Чемерис — главу комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока. Она выдвинута партией "За женщин России".

— Сегодня было принято решение о регистрации кандидатом на выборы губернатора Розы Чемерис, — приводит сообщение представителя комиссии РИА "Новости". — Она стала первым зарегистрированным кандидатом.

Напомним, выборы главы Приморья пройдут 16 декабря. Как ранее писал Лайф, соцопросы показывают лидерство Кожемяко в предвыборной кампании в регионе.

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