Приморский избирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы края

Приморский избирком сегодня зарегистрировал первым по счёту кандидатом в губернаторы края Розу Чемерис — главу комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока. Она выдвинута партией "За женщин России".

— Сегодня было принято решение о регистрации кандидатом на выборы губернатора Розы Чемерис, — приводит сообщение представителя комиссии РИА "Новости". — Она стала первым зарегистрированным кандидатом.

Напомним, выборы главы Приморья пройдут 16 декабря. Как ранее писал Лайф, соцопросы показывают лидерство Кожемяко в предвыборной кампании в регионе.