Посетителям нижегородского ТЦ пришлось ломать двери во время эвакуации — видео

В торговом центре "Небо" в Нижнем Новгороде в ночь на 18 ноября сработала пожарная тревога, после чего началась эвакуация. Однако для некоторых посетителей выбраться из ТЦ оказалось невозможно — дверь на подземной парковке была заблокирована. Об этом пишет паблик "Типичный Нижний Новгород".

Оказавшиеся в ловушке люди пытаются ломать двери, но безрезультатно. Среди заблокированных — женщины. В какой-то момент люди начинают паниковать, не подозревая, что сигнализация сработала ложно. Приехавшие к ТЦ службы экстренного реагирования проверили здание и запустили людей обратно.

Ранее в России проводились массовые проверки торговых центров из-за крупного пожара в кемеровской "Зимней вишне" 25 марта, который унёс жизни 60 человек, в том числе 41 ребёнка. На противопожарной системе в сгоревшем ТЦ сэкономили около семи миллионов рублей.