Янукович не выступит в суде по госизмене из-за полученной травмы

Защита бывшего лидера Незалежной планирует ставить вопрос о переносе проведения слушания.

Экс-президент Украины Виктор Янукович не сможет выступить в Оболонском суде Киева с последним словом по делу о госизмене из-за госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Горошинского.

— Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом, — сказал адвокат.

Горошинский добавил, что сам ещё не прошёл регистрацию в качестве адвоката в России, что необходимо для организации выступления Януковича на суде.

По его словам, существует ещё ряд вопросов, которые надо прояснить в суде. У защиты есть ходатайство о допросе ещё одного свидетеля, который обладает важными для данного дела сведениями.

Речь идёт о бывшем министре энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарде Ставицком. Он может располагать данными о попытках заместителей генерального прокурора Украины получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело.

Напомним, сегодня стало известно об экстренной госпитализации Януковича в Москве.