Россия с 20 ноября ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан

Решение принято в связи с угрозой попадания на российский рынок продукции неизвестного происхождения.

С 20 ноября Россельхознадзор вводит временные ограничения на транзит мяса птицы из США в Казахстан по территории России. Об этом говорится в распространённом в воскресенье сообщении ведомства.

В сообщении надзорного ведомства указано, что решение принято в связи с угрозой попадания из Казахстана на российский рынок продукции неизвестного происхождения.

Как писал Лайф, ранее Россельхознадзор усилил контроль на границе России и Китая в Забайкальском крае после вспышки африканской чумы свиней на северо-востоке КНР.