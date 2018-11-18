Россия с 20 ноября ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан

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Россия с 20 ноября ограничит транзит мяса птицы из США в Казахстан

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Решение принято в связи с угрозой попадания на российский рынок продукции неизвестного происхождения.

С 20 ноября Россельхознадзор вводит временные ограничения на транзит мяса птицы из США в Казахстан по территории России. Об этом говорится в распространённом в воскресенье сообщении ведомства.

В сообщении надзорного ведомства указано, что решение принято в связи с угрозой попадания из Казахстана на российский рынок продукции неизвестного происхождения.

Как писал Лайф, ранее Россельхознадзор усилил контроль на границе России и Китая в Забайкальском крае после вспышки африканской чумы свиней на северо-востоке КНР.

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