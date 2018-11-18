В Москве таксист восемь часов прождал пассажирку, чтобы вернуть ей кошелёк

В Москве таксист в течение восьми часов ждал пассажирку, чтобы вернуть ей забытый в машине кошелёк. Об этом девушка рассказала на своей странице в "Фейсбуке".
По её словам, она вызвала такси, когда прилетела ранним утром в Москву. Доехала до дома, легла спать и проснулась только в 13:00. Девушка обнаружила, что забыла в машине кошелёк с деньгами, банковскими картами и документами.
После того как девушка безуспешно пыталась найти водителя через службу поддержки, её отец, выглянув в окно, обратил внимание на припаркованное у дома такси.
Девушка вышла на улицу и увидела, что это тот самый водитель. Оказалось, что он прождал её восемь часов, чтобы вернуть пропажу. При встрече оба расплакались и обнялись.
В благодарность мужчина получил сумму, в пять раз превышающую сумму поездки.
Ранее Лайф рассказывал о бангкокском таксисте, который потребовал плату за проезд в горящей машине.
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