В Крыму объявили экстренное предупреждение о шторме

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В Крыму объявили экстренное предупреждение о шторме

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 Фото: ©РИА Новости/Алексей Павлишак

Жителям и гостям полуострова рекомендовали соблюдать правила безопасности при непогоде.

Крымское управление МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с сильным ветром и дождями. Ожидается, что они придут на полуостров завтра.

По данным ведомства, также резко усилится ветер. Его скорость будет достигать 15–20 метров в секунду, местами до 20–25 метров в секунду.

В МЧС рекомендовали жителям и гостям Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде.

Напомним, в октябре во время шторма фрагмент пролёта строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду.

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