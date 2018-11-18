В Крыму объявили экстренное предупреждение о шторме

Жителям и гостям полуострова рекомендовали соблюдать правила безопасности при непогоде.

Крымское управление МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с сильным ветром и дождями. Ожидается, что они придут на полуостров завтра.

По данным ведомства, также резко усилится ветер. Его скорость будет достигать 15–20 метров в секунду, местами до 20–25 метров в секунду.

В МЧС рекомендовали жителям и гостям Крыма соблюдать правила безопасности при непогоде.

Напомним, в октябре во время шторма фрагмент пролёта строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду.