Задержана москвичка, убившая знакомую из-за ревности

Это второе преступление подобного характера, совершённое за минувший день в столице.

В Москве задержана женщина, которая поздно вечером 16 ноября 2018 года на почве ревности ударила свою знакомую ножом в шею. Об этом сообщает ГУ СКР по Москве.

Это произошло в квартире на улице Ереванской в городе Москве. От полученного ранения 43-летняя женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Накануне в столице также на почве ревности мужчина застрелил двух человек — бывшую жену и знакомого. Затем и он сам был найден мёртвым.