"Превратится в суперзвезду". Тренер прочит Медведевой большое будущее

По словам Орсера, 18-летняя россиянка очень внимательна и сосредоточена на работе и тренировках.

Тренер россиянки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился своим видением неудачи фигуристки в короткой программе на Гран-при Канады. Он признался телеканалу "360", что рассчитывает на победу подопечной во Франции.

— Это большое расстройство, неудача. Такое катание для неё совершенно нетипично. Но мы не стали зацикливаться на этом, просто вернулись к тренировкам и продолжили работать по плану ... Лично я уверен: со временем она обязательно превратится в суперзвезду, — подчеркнул Орсер.

Тренер отметил, что очень доволен программами россиянки, её внешним видом, работоспособностью и терпением. По его словам, Медведева очень внимательна и сосредоточена на работе, тренировках и своих будущих победах. Орсер признался, что у него "хорошее предчувствие" относительно выступления российской фигуристки на этапе Гран-при во Франции.

Он также отметил, что, как нормальный спортсмен, Женя хочет выигрывать всё, но она должна понимать, что победить везде невозможно. Орсер добавил, что упорный труд, страсть и любовь к катанию — это хороший рецепт для Медведевой.

Напомним, в октябре 18-летняя фигуристка стала третьей на канадском этапе Гран-при. Россиянка заняла седьмое место в короткой программе — этот результат стал для неё худшим в карьере.