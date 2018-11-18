Кремль сообщил о подготовке повестки для встречи Путина и Трампа в Аргентине

Подготовка встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Аргентине начнётся вскоре на экспертном уровне. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

— Мы, эксперты, скоро будем готовить повестку дня и временные параметры, — уточнил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены провести встречу на полях саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря. Также были названы предварительные темы разговора президентов: судьба договоров СНВ-3 и ДРСМД, а также "горячие точки".