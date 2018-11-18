Собянин рассказал, почему снизилась преступность среди мигрантов в Москве

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Собянин рассказал, почему снизилась преступность среди мигрантов в Москве

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Сергей Собянин. Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Ситуация изменилась из-за регистрации гастарбайтеров и системы видеонаблюдения в столице.

Уровень преступности в Москве, связанной с мигрантами, резко снизился благодаря их регистрации и выдаче патентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

— Это работа с гастарбайтерами, которые сегодня на 70% регистрируются, получают патент, оставляют отпечатки пальцев, то есть мы их видим и знаем. И это привело к значительному, вполовину, снижению преступлений в области, связанной с миграцией, — сказал Собянин.

Мэр добавил, что также сказалась система видеонаблюдения, которая в Москве действует во дворах, подъездах, транспортно-пересадочных узлах, в торговых центрах и улицах города. Это повышает эффективность работы полиции.

Ранее в Госдуме предлагали закрыть "резиновые офисы" для нелегалов.

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