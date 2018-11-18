Нижегородца сняли с авиарейса в Домодедово за пьяный дебош

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Нижегородца сняли с авиарейса в Домодедово за пьяный дебош

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Полиция задержала 31-летнего мужчину и завела дело по статье "Мелкое хулиганство".

Пассажир, устроивший пьяный дебош на борту самолета Москва — Анталия, сняли с рейса. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово привлечён к административной ответственности 31-летний уроженец города Нижнего Новгорода, — сообщила Волк.

Мужчина доставлен в дежурную часть с борта воздушного судна и привлечён к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее стало известно о другом инциденте, когда мать и дочь избили пассажира в самолёте, летевшем из Шри-Ланки на Урал.

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