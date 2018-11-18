В Киеве радикалы устроили потасовку с участниками марша трансгендеров

Радикалы распылили газовые баллоны в сторону двух девушек — участниц акции. Медики оказывают им помощь.

Радикалы попытались сорвать марш трансгендеров в Киеве. Об этом сообщает издание "Вести Украина".

Участники марша трансгендеров выступали против насилия со стороны праворадикальных группировок в свой адрес. Также они требовали обнародования плана внедрения классификации болезней, в которой говорится о том, что медицинские диагнозы, связанные с трансгендерностью, больше не принадлежат к категории психических заболеваний.

Помимо этого, участники мероприятия планировали потребовать снять запрет на усыновление/удочерение для трансгендерных людей.

Против марширующих вышла группа радикалов, которые бросали в активистов дымовые шашки. Также кто-то запустил газовые баллоны в сторону двух девушек — участниц акции, после чего пострадавшим оказали помощь медики.

Сотрудники полиции для обеспечения безопасности встречали участников марша трансгендеров около станции метро "Университет" и оттесняли радикалов.

ЛГБТ-активисты на данный момент уехали на метро. Вход на станцию метрополитена радикалам заблокировали правоохранители с целью не допустить столкновений.