Песков: Прорывов на американском направлении ожидать не стоит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждёт прорыва в российско-американских отношениях. Своё мнение он высказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Прорывов нет, никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении, — сказал Песков.

Представитель Кремля призвал дождаться контакта лидеров России и США на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине. Песков напомнил, что Путин и Трамп планировали поговорить в Париже, но "из уважения к принимающей стороне, которая выражала пожелание, чтобы ничто не отвлекало от мемориальных мероприятий", беседа была отложена.