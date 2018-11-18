В Кремле рассказали, о чём поговорили Путин и Пенс

По словам Дмитрия Пескова, были обозначены основные проблемы, которые обсудят лидеры РФ и США в ходе встречи в рамках саммита G20 в Аргентине.

Президент России Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс обсудили в ходе общения в Сингапуре вопросы, которые станут темами предстоящих переговоров лидеров двух стран в Аргентине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Краткий экскурс по вопросам, которые могли бы стоять на повестке дня следующей встречи Путина с Трампом, они совершили, — отметил официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия 1". —Действительно, обозначили основные проблемы, основные болевые точки.

По словам Пескова, Путин и Пенс вначале кратко поговорили на ногах, а уже в ходе самого заседания было принято решение, что они 5–10 минут пообщаются отдельно.

Как писал Лайф, ранее в Белом доме также сообщили, что президент России и вице-президент США обсудили вопросы, которые затронут Трамп и Путин в рамках встречи на саммите G20 в Аргентине.