Умерла известная оперная певица Диана Петриненко

Известная советская и украинская оперная певица, народная артистка СССР Диана Петриненко скончалась в возрасте 88 лет 17 ноября. О её смерти сообщил режиссёр Сергей Проскурня.

— Только что отошла в вечность Диана Петриненко... Дианочка. Люблю, — написал он в "Фейсбуке".

Диана Петриенко была солисткой Государственной хоровой капеллы "Думка" и Киевской филармонии. В 1975 году оперная дива получила звание Народной артистки СССР, а 1999 году — Народной артистки Украины. Артистка также является матерью Тараса Петриненко — известного эстрадного певца, композитора и поэта, автора песни "Україно", которая стала неофициальным гимном Незалежной.

Ранее Лайф писал, что исполнитель хитов "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка" Евгений Осин умер 17 ноября в собственной квартире. У него остановилось сердце.