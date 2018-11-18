В Индии автобус упал в ущелье, погибло 12 человек

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В Индии автобус упал в ущелье, погибло 12 человек

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На севере Индии автобус упал в ущелье. 12 человек погибли, 14 — получили травмы. Об этом сообщает агентство ANI.

По его данным, авария произошла в штате Уттаракханд. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Автобус падал с высоты 50 метров.

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