В Индии автобус упал в ущелье, погибло 12 человек

На севере Индии автобус упал в ущелье. 12 человек погибли, 14 — получили травмы. Об этом сообщает агентство ANI.
Uttarakhand: Bus carrying more than 20 passengers falls in gorge near Damta on Uttarkashi-Yamunotri Highwayhttps://t.co/3hG6cwyXmr— India TV (@indiatvnews) November 18, 2018
По его данным, авария произошла в штате Уттаракханд. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Автобус падал с высоты 50 метров.
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