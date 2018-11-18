Территорию Москвы ночью будут патрулировать вертолёты

Такой способ обеспечения безопасности горожан опробовали во время чемпионата мира по футболу и признали эксперимент удачным.

В столице территорию города будут патрулировать вертолёты санитарной авиации. Об этом сообщает канал "Москва 24".

— Тяжелее привыкнуть к тому, что почти каждый вылет — это какая-то человеческая беда. Инфаркт, инсульт, ДТП, падение с этажей, — рассказала журналистам командир воздушного судна БК-117 НА Московского авиационного центра Екатерина Орешникова.

Отмечается, что вертолёты уже патрулировали Москву во время проведения чемпионата мира по футболу в июне — июле этого года.

По словам заместителя директора по организации лётной работы и инструктора Олега Катальшева, по вступлению в состав ночного экипажа будут проводиться отдельные экзамены.