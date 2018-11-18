В Тбилиси за продажу наркотиков задержали 20-летнего россиянина

Согласно материалам следствия, подозреваемый делал закладки по всему городу, в том числе на территории кладбища Святых Петра и Павла.

В Тбилиси по обвинению в незаконном изготовлении, покупке, хранении и попытке реализации психотропных веществ задержан гражданин России 1998 года рождения. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.

По данным следствия, 20-летний подозреваемый в течение нескольких недель раскладывал упаковки с наркотиком в тайниках по всему городу для дальнейшей продажи.

— В Тбилиси на территории кладбища Святых Петра и Павла из 14 тайников были изъяты подготовленные для реализации 14 упаковок нового психоактивного вещества — так называемого "Био", — пояснили в МВД Грузии.

Ещё пять упаковок наркотика нашли в ходе обыска в доме подозреваемого. Кроме того, у задержанного россиянина нашли карту грузинской столицы, на которой он отмечал места закладок.