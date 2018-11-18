В Тбилиси за продажу наркотиков задержали 20-летнего россиянина

В Тбилиси по обвинению в незаконном изготовлении, покупке, хранении и попытке реализации психотропных веществ задержан гражданин России 1998 года рождения. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии.
По данным следствия, 20-летний подозреваемый в течение нескольких недель раскладывал упаковки с наркотиком в тайниках по всему городу для дальнейшей продажи.
— В Тбилиси на территории кладбища Святых Петра и Павла из 14 тайников были изъяты подготовленные для реализации 14 упаковок нового психоактивного вещества — так называемого "Био", — пояснили в МВД Грузии.
Ещё пять упаковок наркотика нашли в ходе обыска в доме подозреваемого. Кроме того, у задержанного россиянина нашли карту грузинской столицы, на которой он отмечал места закладок.
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