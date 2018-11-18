Сразят наповал. В Минобороны Бельгии может появиться женский спецназ

На текущий момент доля женщин в бельгийской армии составляет более семи процентов.

В Вооружённых силах Бельгии в конце 2019 года — начале 2020-го появится женский спецназ. Как сообщает телерадиокомпания RTBF, в армии страны, личный состав которой насчитывает 27 тысяч человек, — 7,8% женщин, при этом в разряде высшего офицерского звена доля женщин составляет 13,9%.

В Бельгии женщины впервые были приняты на службу в армию в 1975 году. До этого они могли быть призваны только в период мобилизации. Стоит отметить, что в 1992 году в стране отказались от всеобщей воинской службы. В 2010-м срочная военная служба в профессиональной армии восстановлена на добровольной основе.

Программа воинской подготовки рассчитана на представителей молодёжи до 24 лет.