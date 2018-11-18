Сторожевые псы загрызли пьяного рабочего на ферме под Волгоградом

Погибший жил в вагончике на территории подворья вместе с ещё двумя разнорабочими, в ночь трагедии мужчины устроили застолье.

В Краснослободске нашли тело 42-летнего работника одного из фермерских хозяйств с многочисленными рваными ранами. Его могли загрызть пять сторожевых собак. Об этом сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

Погибший жил в вагончике на территории фермы вместе с ещё двумя разнорабочими. По ночам хозяйство охраняли пять собак служебной породы. По предварительным данным, в ночь трагедии мужчины устроили пьянку.

— В какой-то момент 42-летний рабочий вышел во двор, где на него накинулись сторожевые псы. Лай собак и сильный шум услышал владелец соседнего участка, — говорится в сообщении.

Мужчина вызвал сотрудников правоохранительных органов, но к их приезду сторожевые псы уже загрызли пьяного рабочего. По факту произошедшего областным СУ СКР организована доследственная проверка. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагедии.