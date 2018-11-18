Японского фигуриста засыпали плюшевыми мишками в Москве — видео

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Японского фигуриста засыпали плюшевыми мишками в Москве — видео

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Юдзюру Ханю. Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

Его выступление оценили как зрители, так и судьи. Последние отдали спортсмену победу в произвольной программе.

Японскому фигуристу Юдзуру Ханю после его выступления на этапе Гран-при России фанаты набросали на лёд десятки плюшевых Винни Пухов. Видео опубликовано в Life Shot.

В детстве эту игрушку подарили фигуристу родители сразу после землетрясения. Она помогла ему пережить негативные чувства. И сейчас поклонники Юдзуру поддерживают его таким же образом. Впрочем, спортсмен отдаёт мишек в детские дома. В этот раз их набралось 30 мешков.

Ранее Лайф рассказывал, что Ханю победил на Гран-при России в произвольной программе.

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