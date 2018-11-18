В Кремле исключили возможность передачи Японии островов по декларации 1956 года

По словам Дмитрия Пескова, Москва и Токио пойдут на компромисс, не противоречащий национальным интересам двух стран.

Соглашение РФ и Японии продолжить переговоры на основе Декларации 1956 года не означает автоматическую передачу российских территорий Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Представитель Кремля указал на появление большого количества разных рассуждений и политологических домыслов относительно возможной передачи Японии Курильских островов, что абсолютно не соответствует действительности.

— Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет. Об этом, собственно, говорил президент Путин, отвечая на вопросы журналистов, — подчеркнул Песков.

По его оценке, Москва и Токио пойдут на компромисс, который не будет противоречить национальным интересам ни одной из сторон. Песков также добавил, что в ходе переговоров Россия не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими государствами, в первую очередь с США.