"Очень удобная позиция". Захарова оценила статью о пропаганде "Маши и Медведя"

Ранее статью The Times прокомментировали в российском посольстве. Не могли остаться в стороне и создатели мультфильма, отметив, однако, что оценивать публикацию могут только с иронией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на материал британского издания The Times, в котором утверждалось, что российский мультфильм "Маша и Медведь" якобы является мягкой российской пропагандой. Дипломат отметила, что такая позиция является "очень удобной", ведь, с одной стороны, идёт якобы "противодействие угрозам", а факты, которые отвечают определённым геополитическим интересам, остаются в стороне.

— Всегда же удобнее видеть "гибридную войну" в мультфильмах и не замечать при этом, например, как вооружённые силы Украины обстреливают своё же гражданское население в Донбассе, — приводит слова Захаровой газета "Взгляд".

После публикации The Times российское посольство в Британии рассказало Лондону, как защититься от "Маши и Медведя". Как писал Лайф, создатели мультфильма также прокомментировали ситуацию, пошутив, что главная героиня сериала "ведёт себя по-черчилльски".