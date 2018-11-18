Двое пьяных уральцев напали на медиков скорой помощи

Они сами вызвали врачей, но помощь им оказалась не нужна. Теперь с ними разбирается полиция.

Двое пьяных молодых людей напали на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге, в районе Широкая Речка. Об этом сообщает URA.RU. Мужчины сами вызвали врачей, но оказалось, что помощь им была не нужна.

Злоумышленники буквально набросились на врачей. У одного из медиков зафиксированы телесные повреждения.

Хулиганы задержаны, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщила начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Бучельникова.

Ранее в Татарстане сын пациента напал на фельдшера скорой помощи.