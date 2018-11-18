Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелётов

Представитель Кремля отметил, что на чтение художественной литературы у президента остаётся мало времени.

Во время долгих перелётов президент РФ Владимир Путин работает с документами и просматривает дайджесты СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что под документами имеет в виду указы и распоряжения, которые выпускает администрация президента каждый день. Песков напомнил, что сначала они должны быть подписаны российским лидером.

— Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Представитель Кремля добавил, что на чтение художественной литературы у президента остаётся мало времени.