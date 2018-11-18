Медведев прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом во вьетнамскую столицу Ханой после завершения саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинеи. Об этом говорится на официальном сайте Правительства России.
Медведев проведёт встречу со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, встретится с генсеком ЦК Компартии страны, президентом СРВ Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нганом.
— Планируется обсудить актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике, — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы совместных инфраструктурных, высокотехнологичных, образовательных и гуманитарных проектов, а также проведения Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России в 2019 году.
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