Медведев прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Премьер проведёт встречи с представителями политической элиты страны и обсудит с ними вопросы сотрудничества.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом во вьетнамскую столицу Ханой после завершения саммита АТЭС в Папуа — Новой Гвинеи. Об этом говорится на официальном сайте Правительства России.

Медведев проведёт встречу со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, встретится с генсеком ЦК Компартии страны, президентом СРВ Нгуен Фу Чонгом и председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нганом.

— Планируется обсудить актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торговле, инвестициях, промышленности и энергетике, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы совместных инфраструктурных, высокотехнологичных, образовательных и гуманитарных проектов, а также проведения Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России в 2019 году.