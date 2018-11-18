Васильева посоветовала родителям перестать пугать и пугаться ЕГЭ

По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы.

Министр просвещения России Ольга Васильева призвала родителей не бояться Единого госэкзамена. Она назвала ЕГЭ "венцом" всему тому, что школьники делали 11 лет.

— Надо перестать пугать и пугаться ЕГЭ. Это венец тому, что мы делали 11 лет. Мы давно уже отошли от ответов только "да" и "нет", крестиков и галочек. Там каждый вопрос — это ответ развёрнутый, — заявила глава Минпросвещения в программе "Толстой. Воскресенье" на Первом канале.

Васильева отметила, что благодаря госэкзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы, в том числе московские. Министр пояснила, что сейчас в столице соотношение московских и приезжих студентов-бюджетников примерно 70 к 30.

Глава Минпросвещения также указала на неправильное представление родителей о работе учителей. По её мнению, сейчас педагоги не считают, что оказывают своей деятельностью кому-то услугу, а идут в эту профессию по призванию.