На Украине предложили разрешить водителям ездить без прав

По мнению депутата, полицейские могут сами на месте получать данные из базы МВД.

В Верховную раду Украины внесён законопроект, в котором предлагается разрешить гражданам водить автомобиль, не имея при себе водительских прав и страхового полиса. Об этом украинским СМИ рассказала депутат от партии "Самопомощь" Ирина Суслова.

По её мнению, достаточно того, что у каждого полицейского есть возможность через Интернет сделать запрос в базу данных и узнать там все данные о водителе.

Ранее сообщалось, что полицию на Украине могут обязать пользоваться приветствием националистов.