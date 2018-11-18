В Турции рассказали, как тело журналиста Хашогджи могли вывезти из страны

По словам министра обороны страны, 15 саудовских граждан, которые обвиняются в совершении преступления, покинули территорию Турции спустя несколько часов после убийства журналиста.

В Минобороны Турции предположили, как тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогджи могли вывезти из страны, передаёт газета Yeni Safak. По словам главы ведомства Хулуси Акара, это могли осуществить с помощью чемоданов под прикрытием дипломатической неприкосновенности.

Он добавил, что 15 граждан Саудовской Аравии, которые обвиняются в совершении преступления, покинули территорию Турции спустя три-четыре часа после убийства журналиста.

— Возможно, они тайно вывезли расчленённое тело Хашогджи в чемоданах без каких-либо проблем из-за своей дипломатической неприкосновенности, — заявил он.

Напомним, обозреватель The Washington Post Джамаль Хашогджи пропал 2 октября после того, как вошёл в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже выяснилось, что там его убили и расчленили. В ЦРУ заявили, что заказчиком убийства журналиста был саудовский принц. Как писал Лайф, ранее стало известно, что в сокрытии преступления участвовал человек, близкий к руководству ОАЭ.