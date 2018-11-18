В Китае решили платить огромные деньги за доносы на распространителей порно

Гражданам обещают выплаты более чем 100 тысяч долларов за жалобы на нелегальный контент.

Власти Китая намерены увеличить сумму вознаграждения за доносы на незаконную информацию, в том числе порно. Об этом сообщает портал Asia One.

Как отмечается, максимальная сумма выплат с 1 декабря составит 600 тысяч юаней (86 тысяч долларов), что в два раза больше нынешней установленной премии.

Помимо порнографии в Китае запрещены публикации, которые могут расцениваться как угроза национальному единству или общественному устройству.

О повышении выплат говорится в новых правилах, которые представила администрация киберпространства Китая, следящая за интернет-цензурой.

Ранее Лайф рассказывал о жителе американского штата Южная Дакота, который смотрел порно на работе и заразил вирусом все компьютеры.