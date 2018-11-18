Умер худрук петербургского театра "Суббота" Юрий Смирнов-Несвицкий

По словам коллег, он притягивал таких же свободных экспериментаторов, не боявшихся нарушать границы.

Основатель и бессменный художественный руководитель петербургского театра-клуба "Суббота" профессор Юрий Смирнов-Несвицкий скончался 17 ноября после продолжительной болезни. Ему было 86 лет. Печальную новость сообщает пресс-служба театра.

— Будучи абсолютно свободным человеком, Юрий Александрович притягивал таких же свободных экспериментаторов, не боявшихся выходить за рамки, нарушать границы, — написали коллеги Смирнова-Несвицкого в "Фейсбуке".

Они вспоминают, что энергия и творческая свобода худрука захватывала его учеников и зрителей "Субботы". Несмотря на загруженность в театре, Смирнов-Несвицкий успевал заниматься научной деятельностью, а также написал несколько книг.

О месте и времени прощания с основателем "Субботы" коллеги пообещали сообщить позднее. Похоронен театральный деятель будет на Смоленском кладбище.