В Калуге задержан мужчина, убивший собутыльника дубиной

По данным полиции, этот агрессивный горожанин уже был ранее судим за кражи. Напасть он мог из мести.

В Калуге сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, который ударил дубиной на улице двух человек. Один из них вскоре скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По камерам наблюдения и показаниям свидетелей оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 27-летний житель Калуги. Он пытался скрыться в заброшенном здании.

МВД мотивов злоумышленника не раскрывает, однако, по данным местных СМИ, он был знаком со своими жертвами. Перед нападением они якобы вместе распивали спиртное, однако затем собутыльники ушли, разбив окно, и хозяин решил отомстить. Сейчас он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту убийства росгвардейца в Махачкале.