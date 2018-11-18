Макрон предупредил Европу об угрозе со стороны крупных держав

Некоторые крупные державы представляют опасность для Евросоюза и франко-германского тандема, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в бундестаге во время своего визита в Германию.
— [Европа] не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав, не отнесётся с большей ответственностью к своей обороне и безопасности, — сказал Макрон.
По его словам, слишком много стран пытаются вытеснить её из игры, вмешиваясь "в общественные дебаты, открытую демократию, сея раздор". Президент заявил, что сила Европы в единстве.
— Но (единство. — Прим. ред.) отнюдь не является синонимом единогласия или единообразия, — добавил Макрон.
Ранее французский лидер рассказал о нежелании быть вассалом президента США Дональда Трампа.
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