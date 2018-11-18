На митинге в Киеве потребовали "третьего Майдана" для Порошенко

Ранее неизвестный мужчина призвал активистов прийти на Михайловскую площадь и "свергнуть власть Петра Порошенко".

В Киеве активисты, выступающие против нынешней украинской власти, пытались прорваться на территорию Михайловского собора. Как сообщает издание "Вести Украина", они собрались на Михайловской площади, требуя "третьего Майдана" и "перезагрузки" власти, однако акции помешали правоохранители.

Ранее в "Ютубе" появился призыв неизвестного мужчины в чёрных очках и белой балаклаве прийти на Михайловскую площадь в Киеве и "свергнуть власть Петра Порошенко". Он призвал своих последователей принести вещи и стоять у собора, организовав так называемый молебен.

Как писал Лайф, сегодня также радикалы в Киеве устроили потасовку с участниками марша трансгендеров.