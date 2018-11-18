Песков объяснил важность "Турецкого потока" для энергобезопасности Европы

Многие европейские страны сейчас подумывают о подключении к газопроводу "Турецкий поток". Проект будет способствовать не только развитию экономики Турции, но и внесёт реальный вклад в энергобезопасность ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Главное — это не популистский подход к энергобезопасности Европы. Это реальный вклад в энергобезопасность. Потому что через очень-очень короткое время этот газ пойдёт не только в Турцию, он пойдёт дальше — европейским потребителям, — объяснил представитель Кремля в эфире канала "Россия-1".
Песков также напомнил, что 19 ноября президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода в Стамбуле.
"Турецкий поток" предполагает строительство двух веток газопровода по дну Чёрного моря, первая из которых предназначена для поставок голубого топлива в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих ниток составит 15,75 млрд кубометров газа ежегодно. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность того, что "Турецкий поток" пройдёт через территорию Сербии.
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