Песков объяснил важность "Турецкого потока" для энергобезопасности Европы

Он напомнил, что завтра состоится церемония завершения строительства морского участка газопровода.

Многие европейские страны сейчас подумывают о подключении к газопроводу "Турецкий поток". Проект будет способствовать не только развитию экономики Турции, но и внесёт реальный вклад в энергобезопасность ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Главное — это не популистский подход к энергобезопасности Европы. Это реальный вклад в энергобезопасность. Потому что через очень-очень короткое время этот газ пойдёт не только в Турцию, он пойдёт дальше — европейским потребителям, — объяснил представитель Кремля в эфире канала "Россия-1".

Песков также напомнил, что 19 ноября президент РФ Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода в Стамбуле.

"Турецкий поток" предполагает строительство двух веток газопровода по дну Чёрного моря, первая из которых предназначена для поставок голубого топлива в Турцию, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность обеих ниток составит 15,75 млрд кубометров газа ежегодно. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность того, что "Турецкий поток" пройдёт через территорию Сербии.