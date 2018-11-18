Британские военные готовят план на случай Brexit без согласования с ЕС

В операции могут быть задействованы в кратчайшие сроки до 10 тысяч военнослужащих.

В Великобритании специалисты по военному планированию чрезвычайный план действий в случае выхода страны из Евросоюза без соглашения по Brexit. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британской армии.

Отмечается, что около 20 офицеров, которые отвечают за помощь полиции в случае террористических актов, уже получили приказ ускорить подготовку к возможному сценарию Brexit без сделки.

В частности, группа планирует, как помочь поддерживать общественный порядок, как больницы будут снабжаться медикаментами и как не допустить транспортного коллапса в графстве Кент. Там находится паромная переправа, соединяющая Великобританию с континентом.

Так, около 10 тысяч военнослужащих оперативно могут быть задействованы при возникновении чрезвычайной ситуации в связи с Brexit, в том числе 1,2 тысячи личного состава, который может находиться на круглосуточном дежурстве.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложенный ею план по выходу страны из состава ЕС является лучшим и безальтернативным.