Главный онколог Минздрава рассказал, сколько россиян больны раком

Карпин также отметил постепенное снижение количества смертельных случаев среди заболевших.

Главный онколог Минздрава Андрей Карпин рассказал, что российские врачи ежегодно ставят страшный диагноз — рак — 677 тысячам человек. По его словам, за последние годы этот показатель вырос.

— Порядка пять-семь лет мы выявляли 599 с небольшим тысяч человек в год... А сейчас 677 тысяч выявляем. Сейчас мы наблюдаем всего более 3,5 миллиона человек, — пояснил Карпин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом число смертельных случаев при онкологических заболеваниях, по словам сотрудника Минздрава, постепенно снижается. Так, на 100 тысяч населения летальных исходов 197 вместо 201.

Карпин также отметил уменьшение случаев, когда больной раком умирает в первый год выявления заболевания. По его словам, так называемая "одногодичная летальность" упала на целых 30%. Главный онколог Минздрава пояснил, что предотвращать смертельные случаи удаётся благодаря программе диспансеризации, а также общей настороженности и информированности общества.