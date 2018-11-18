Надо было неделю назад. Московским водителям рекомендовали сменить шины

Средняя температура воздуха в столице на следующей неделе будет отрицательной, и летняя резина в этом случае неэффективна.

Гидрометцентр посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. На следующей неделе в столице ожидают похолодание и снег, что может создать осложнения на дороге.

— Резину пора менять было 7–10 дней тому назад, и если кто-то этого не сделал, этим следует озаботиться, конечно, — приводит "Интерфакс" слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он объяснил, что сцепление летней резины с дорогой уже сейчас плохое, она дубеет и деревенеет на холоде. К тому же похолодание может вызвать гололедицу.

— Даже самые смелые сотрудники Гидрометцентра уже сменили резину, поскольку погода предрасполагает, — подчеркнул метеоролог.

Напомним, что уже накануне дороги Москвы пришлось обрабатывать от гололёда.