В США после аварии поезда с пропаном эвакуировали целый город

Вагоны грузового поезда с пропаном сошли с рельсов в американском городе Байромвилл, в результате чего местные власти приняли решение эвакуировать население города. Об этом сообщает телеканал WMAZ-TV.
Train derails in Byromville, city evacuated @13wmaznews— Carlos Stephens WMAZ (@13photog_carlos) 17 ноября 2018 г.
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Авария произошла 17 ноября в 7 утра (15:00 мск). Товарный поезд компании CSX Railroad из 72 загруженных пропаном и 69 пустых вагонов проезжал по мосту над шоссе. В какой-то момент вагоны сошли с рельсов и рухнули на дорогу. По предварительной оценке, их насчитывается до 30.
Cleanup starts after train derails in Byromville https://t.co/gQz1UWA4oZ pic.twitter.com/E2UHoTch73— 13WMAZ News (@13wmaznews) 18 ноября 2018 г.
В результате ЧП никто не пострадал, но жителей города Байромвилл эвакуировали. Кроме того, эксперты взяли пробы воздуха, чтобы проверить наличие отравляющих веществ.
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