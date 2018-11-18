Глава МИД Украины заявил, что Facebook должен работать из Киева

Павел Климкин связал этот вопрос с грядущими выборами в Незалежной, опасаясь попыток дезинформации извне.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Facebook давно должен работать с украинскими пользователи именно из Киева. Об этом он написал в своём микроблоге в "Твиттере", отметив, что ранее обсуждал с представителями Национального демократического института и Европарламента вопрос информационных атак и попыток дезинформации.

— Facebook давно должен работать с украинским сегментом именно из Киева. Как и другие IТ компании, — подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее основателя Facebook Марка Цукерберга заподозрили в пособничестве якобы имевшим место попытками России и Китая вмешаться в американские выборы. В компании отвергли эти обвинения, а глава Facebook заявил, что не согласен с результатам расследования СМИ и считает их несправедливыми.

Как ранее писал Лайф, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года, осенью того же года состоятся парламентские выборы в этой стране.